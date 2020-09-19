Президент «Урала»: Судья Матюнин уже не в первый раз отнимает у нас очки

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина, отвечавшего за VAR в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита».

На четвертой минуте встречи Артюм Дзюба отправил мяч в ворота хозяев. По мнению Иванова, нападающий сборной России отличился из офсайда.

«Гол Дзюбы забит из чистого офсайда. Не хочу говорить про судейство, к сегодняшним арбитрам не имею претензий, они нормально работали. Но человек, который сидит на VAR, уже не в первый раз так судит и отнимает у нас очки.

Матюнин — не слишком квалифицированный арбитр, и мы будем ходатайствовать в РФС и судейский комитет, чтобы его больше не назначали хотя бы на наши игры», — приводит слова Иванова «Vseprosport».

Напомним, встреча «Урал» - «Зенит» завершилась вничью 1:1. На гол Дзюбы хозяева ответили точным ударом Александра Панюкова.