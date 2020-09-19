«Хетафе» стартовал в чемпионате Испании с победы над «Осасуной»

Во втором туре чемпионата испанской примеры «Хетафе» на своем поле обыграл «Осасуну» со счетом 1:0.

На 54-й минуте точный удар с правого угла вратарской нанес Хайме Мата.

Матч первого тура «Реал» – «Хетафе» был перенесен на более поздний срок, чтобы команды, которые в августе играли в еврокубках, могли лучше подготовиться к сезону-2020/21.

«Осасуна» 12 сентября стартовала в чемпионате с выездной победы над «Кадисом» (2:0).

26 сентября «Хетафе» сыграет на выезде с «Алавесом». «Осасуна» 27 сентября примет «Леванте».