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19 сентября 21:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Хетафе» стартовал в чемпионате Испании с победы над «Осасуной»

Матч первого тура с участием команды из пригорода Мадрида был перенесен.

Во втором туре чемпионата испанской примеры «Хетафе» на своем поле обыграл «Осасуну» со счетом 1:0.

На 54-й минуте точный удар с правого угла вратарской нанес Хайме Мата.

Матч первого тура «Реал» – «Хетафе» был перенесен на более поздний срок, чтобы команды, которые в августе играли в еврокубках, могли лучше подготовиться к сезону-2020/21.

«Осасуна» 12 сентября стартовала в чемпионате с выездной победы над «Кадисом» (2:0).

26 сентября «Хетафе» сыграет на выезде с «Алавесом». «Осасуна» 27 сентября примет «Леванте».

источник: «Советский спорт»
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