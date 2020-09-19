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19 сентября 21:57
автор: Юрий Нечаев

Эсекьель Понсе: Между нападающими «Спартака» абсолютно здоровая конкуренция

В воскресенье красно-белые сыграют с «Рубином».

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о конкуренции в команде между форвардами.

«Чувствую себя хорошо. Рад, что вернулся в строй и могу тренироваться и играть в полном объеме. Я очень рад за Ларссона и Соболева. Хорошо, что у них получается забивать. Наша главная задача — помогать команде. Между нами абсолютно здоровая конкуренция, никто не жадничает — если есть более выгодная позиция, все всегда готовы отдать передачу», — сказал Понсе в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне аргентинец забил четыре гола в шести матчах.

20 сентября спартаковцы в восьмом туре чемпионата России сыграют в гостях против «Рубина». После семи проведенных матчей команда Доменико Тедеско набрала 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. При этом клуб из Санкт-Петербурга провел на одну игру больше.

источник: ФК «Спартак»
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