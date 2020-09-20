Матч «Ювентус» – «Сампдория» смогут посетить болельщики

Официальный сайт «Ювентуса» сообщает, что власти Пьемонта разрешили туринскому клубу провести домашний матч против «Сампдории» с болельщиками на трибунах.

Игру смогут посетить не более одной тысячи зрителей. Билеты «Ювентус» продавать не будет, а раздаст бесплатные приглашения спонсорам клуба.

Ранее принимать до 1 000 зрителей на домашних матчах серии А разрешили власти региона Эмилья-Романия. Болельщики смогут посетить матчи «Парма» – «Наполи» и «Сассуоло» – «Кальяри», которые тоже состоятся 20 сентября.

После июньского рестарта серии А все матчи проводили при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.