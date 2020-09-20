Сергей Подпалый: Сегодняшней игрой я доволен

- Начало было обескураживающее, заработали ненужный пенальти. Вроде ситуация была простая, ошиблись в обороне, заработали штрафной в свои ворота, а дальше Женьке (Луценко), уже, видимо, ничего не оставалось — когда он прыгал, на автомате руки пошли. Радует, что потом собрались, отыгрались и повели в счёте, были хорошие моменты, выбегали хорошо. Сегодняшней игрой я доволен, думаю, что и зрители остались довольны, увидели пять голов. Всё зависит от настроя ребят, если они выходят и настраиваются, есть самоотдача, то проблем у нас не будет.

- Игра на контратаках во втором тайме пошла в плюс «Арсеналу»?

- Естественно, что при счёте 2:1 мы перестроились, не было смысла бежать вперёд. Сыграли на контратаках, тем более Эванс Кангва — быстрый форвард, мы рассчитывали, что он будет убегать. Было много неплохих моментов, но мы их не доводили до ударов по воротам.

- Как оцените игру Ткачёва?

- Он сыграл в свою игру, в ту, которую умеет играть. Мы с ними много разговаривали, объясняли, что он игрок хорошего уровня. Он и сыграл на своём уровне, бегал, открывался, делал передачи, удары, поэтому и забил два гола.

- С каким настроением «Арсенал» едет в Белгород на кубковый матч?

- Будем готовиться, пауза небольшая. Дадим больше поиграть ребятам, кто мало играл, учитывая травмы. У нас достаточно игроков, думаю, всё должно быть хорошо.