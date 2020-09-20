ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 сентября 20:34
автор: Дмитрий Аполоник

Сергей Подпалый: Сегодняшней игрой я доволен

После матча «Арсенал» — «Сочи» (3:2) главный тренер хозяев Сергей Подпалый отметил важность правильного настроя на игру.

- Начало было обескураживающее, заработали ненужный пенальти. Вроде ситуация была простая, ошиблись в обороне, заработали штрафной в свои ворота, а дальше Женьке (Луценко), уже, видимо, ничего не оставалось — когда он прыгал, на автомате руки пошли. Радует, что потом собрались, отыгрались и повели в счёте, были хорошие моменты, выбегали хорошо. Сегодняшней игрой я доволен, думаю, что и зрители остались довольны, увидели пять голов. Всё зависит от настроя ребят, если они выходят и настраиваются, есть самоотдача, то проблем у нас не будет.

- Игра на контратаках во втором тайме пошла в плюс «Арсеналу»?
- Естественно, что при счёте 2:1 мы перестроились, не было смысла бежать вперёд. Сыграли на контратаках, тем более Эванс Кангва — быстрый форвард, мы рассчитывали, что он будет убегать. Было много неплохих моментов, но мы их не доводили до ударов по воротам.

- Как оцените игру Ткачёва?
- Он сыграл в свою игру, в ту, которую умеет играть. Мы с ними много разговаривали, объясняли, что он игрок хорошего уровня. Он и сыграл на своём уровне, бегал, открывался, делал передачи, удары, поэтому и забил два гола.

- С каким настроением «Арсенал» едет в Белгород на кубковый матч?
- Будем готовиться, пауза небольшая. Дадим больше поиграть ребятам, кто мало играл, учитывая травмы. У нас достаточно игроков, думаю, всё должно быть хорошо.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Футболисты «Сочи» потерпели первое поражение в сезонеВозвращение домой. Камбэк Медведевой, у которого нет проигравшихРоссия – 32-ая в рейтинге ФИФА"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над «Тамбовом»
Футболисты «Локомотива» одержали победу над «Тамбовом» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России.
20.09.2020 20:54
Футбол
«Тебя посодють, а ты не воруй». За что Балахничеву дали три года?
Французский суд приговорил бывшего главу российской легкой атлетики к трем годам тюрьмы.
Шамиль Газизов: Если Орье придет в «Спартак», это, конечно, будет усиление
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможный трансфер защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье.
20.09.2020 20:39
Футбол
Сергей Подпалый: Сегодняшней игрой я доволен
После матча «Арсенал» — «Сочи» (3:2) главный тренер хозяев Сергей Подпалый отметил важность правильного настроя на игру.
20.09.2020 20:34
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
«Ливерпуль» на выезде взял верх над «Челси» благодаря дублю Мане
Футболисты «Ливерпуля» одержал победу над «Челси» в выездном матче второго тура чемпионата Англии.
20.09.2020 20:25
Футбол
Леонид Слуцкий: У «Спартака» был один удар в створ, что выразилось в два забитых мяча
Встреча прошла в Казани.
20.09.2020 19:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роман Терюшков: Семина и Бердыева в «Химках» не будет
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что Юрий Семин и Курбан Бердыев не будут работать в «Химках».
20.09.2020 19:26
Футбол
Тедеско раскрыл план на игру с «Рубином»
Встреча прошла в Казани.
20.09.2020 19:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» – «Спартак». Кутепов признан лучшим игроком матча
Ранее сообщалось, что он может покинуть команду. Им интересуется «Краснодар».
20.09.2020 19:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» и потерял первые очки в чемпионате
Футболисты «Шахтера» не смогли переиграть «Зарю» в выездном матче 3-го тура чемпионата Украины.
20.09.2020 18:59
Футбол
Владимир Федотов: Мы сами творцы своего поражения
После матча «Арсенал» — «Сочи» (3:2) главный тренер гостей Владимир Федотов заявил, что его команда доминировала в игре.
20.09.2020 18:56
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика