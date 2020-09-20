«Ювентус» разгромил «Сампдорию» в первом матче под руководством Пирло

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц - Ювентус» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Деян Кулушевски (13-я минута), Леонардо Бонуччи (78) и Криштиану Роналду (88).

Отметим, что встреча стала первой официальной игрой «Ювентуса» под руководством нового главного тренера Андреа Пирло.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Ромы», а «Сампдория» на своем поле встретится с «Беневенто».

Чемпионат Италии

1-й тур

«Ювентус» – «Сампдория» – 3:0 (1:0)