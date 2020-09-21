Дженнаро Гаттузо: Мне было бы жаль потерять Кулибали, но «Наполи» нужно что-то делать с цифрами

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал вероятность ухода центрального защитника Калиду Кулибали из неаполитанской команды.

«Я не сомневаюсь, что в своем ампула Кулибали является одним из сильнейших игроков мира. Он всегда демонстрировал мастерство и хорошо тренировался. Мне было бы жаль потерять его, но вы знаете, что числа важны для клубов, и в данный момент нужно что-то делать с цифрами. Однако я был бы счастлив оставить его», – цитирует Гаттузо Goal.com.

По информации СМИ, переговоры «Манчестер Сити» и «Наполи» по поводу возможного трансфера Кулибали все еще продолжаются, хотя «горожане» отказались платить 80 миллионов евро за 29-летнего сенегальца.

«Наполи» приобрел Кулибали у бельгийского «Генка» в июле 2014 года за 7,75 млн евро. За шесть лет в Италии Калиду сыграл за неаполитанцев 247 матчей, забив десять мячей и сделав пять результативных передач.