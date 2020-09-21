«Ротор» не сыграет в Кубке России cо ставропольским «Динамо» из-за коронавируса

Пресс-служба «Ротора» сообщила о том, что матч волгоградцев в Кубке России против ставропольского «Динамо» не состоится.

«Сине-голубые пропустят первую встречу элитного раунда турнира, – сказано в сообщении. – В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно».

Матч Бетсити Кубка России против «Динамо» (Ставрополь) не состоится



Сине-голубые пропустят первую встречу элитного раунда турнира.



В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно. pic.twitter.com/QXmCnnF21k — CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 21, 2020

Матч «Динамо» (Ставрополь) – «Ротор» должен был пройти 23 сентября. Помимо этих команд в группе 7 должны выступить также самарские «Крылья Советов».