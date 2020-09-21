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21 сентября 13:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Ротор» не сыграет в Кубке России cо ставропольским «Динамо» из-за коронавируса

Ранее были отменены матчи волгоградской команды в РПЛ против «Краснодара» и «Ростова».

Пресс-служба «Ротора» сообщила о том, что матч волгоградцев в Кубке России против ставропольского «Динамо» не состоится.

«Сине-голубые пропустят первую встречу элитного раунда турнира, – сказано в сообщении. – В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно».

Матч «Динамо» (Ставрополь) – «Ротор» должен был пройти 23 сентября. Помимо этих команд в группе 7 должны выступить также самарские «Крылья Советов».

Напомним, что 12 сентября стало известно о семи случаях заражения коронавируса в «Роторе», после чего не состоялись матчи волгоградской команды против «Краснодара» и «Ростова» в чемпионате России.

источник: ФК «Ротор»
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