Экс-защитник сборной Испании Сан Хосе стал игроком «Бирмингема»

По информации источника, 31-летний испанец подписал двухлетний контракт. В новом клубе он будет выступать под 19-м номером.

Напомним, что последние десять лет Сан Хосе провел в составе «Атлетика» – за басков он отыграл 397 матчей, забил 37 голов и отдал 12 ассистов. Вместе с клубом он стал обладателем Суперкубка Испании сезона 2015/16.

За национальную команду защитник провел семь встреч.

✍️ We are delighted to announce the arrival of highly-rated Spanish star Mikel San José.