Экс-защитник «Ротора» Пискунов перешел в «Чайку»

Отмечается, что 31-летний россиянин подписал контракт по схеме «1+1».
Последние три года защитник выступал за «Ротор» – в составе волгоградского клуба он провел 70 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов. 19 сентября игрок покинул команду на правах свободного агента.
Ранее Пискунов защищал цвета «Луча», «Нефтехимика», санкт-петербургского «Динамо» и КАМАЗа.
После десяти туров ФНЛ «Чайка» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
⚡️ Антон Пискунов – игрок «Чайки» ⚡️— ФК «Чайка» (@chaykafc) September 21, 2020
31-летний защитник подписал контракт по системе 1+1.
В понедельник, 21 сентября, футбольный клуб «Чайка» подписал однолетний контракт (с возможностью продления еще на один сезон) с защитником Антоном Пискуновым.#будьвстае pic.twitter.com/McSAGhF6a4
источник: ФК «Чайка»