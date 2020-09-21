Экс-защитник «Ротора» Пискунов перешел в «Чайку»

Отмечается, что 31-летний россиянин подписал контракт по схеме «1+1».

Последние три года защитник выступал за «Ротор» – в составе волгоградского клуба он провел 70 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов. 19 сентября игрок покинул команду на правах свободного агента.

Ранее Пискунов защищал цвета «Луча», «Нефтехимика», санкт-петербургского «Динамо» и КАМАЗа.

После десяти туров ФНЛ «Чайка» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.