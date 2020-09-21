ПАОК продал нападающего Лимниоса в «Кельн»

Отмечается, что немецкий клуб заплатил за 22-летнего грека 3,3 миллиона евро и подписал с ним четырехлетнее соглашение. В новой команде игрок будет выступать под 15-м номером.

Лимниос защищал цвета ПАОКа с июля 2017 года. В общей сложности он принял участие в 112 матчах, забил десять голов и отдал 14 ассистов. Вместе с командой он стал чемпионом Греции и двукратным обладателем Кубка страны.

Напомним, ПАОК сыграет с «Краснодаром» в раунду плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в России 22 сентября. Ответный матч в Греции пройдет 30 сентября.