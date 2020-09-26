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26 сентября 20:57
автор: Виктор Шарафудинов

«Сампдория» проиграла «Беневенто» Филиппо Индзаги, ведя 2:0 по ходу матча

Ранее команда Клаудио Раньери проиграла «Ювентусу» с крупным счетом.

Матч второго тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Беневенто» завершился со счетом 2:3.

Хозяева вели 2:0 к 18-й минуте. На 8-й счет открыл 37-летний Фабио Квальяррела, а затем отличился гамбийский защитник генуэзцев Омар Колли.

От поражения «Беневенто» спасли два точных удара капитана команды Луки Калдьиролы (на 33-й и 72-й). На 88-й автором победного гола гостей стал Гаэтано Летиция.

«Сампдория» стартовала в чемпионате Италии 20 сентября, уступив 0:3 в гостях у «Ювентуса».

«Беневенто», который под руководством Филиппо Индзаги вернулся в серию А, провел свой первый матч в нынешнем сезоне, поскольку его домашняя встреча первого тура против «Интера» была перенесена на 30 сентября.

2 октября «Сампдория» встретится на выезде с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии

2-й тур

«Сампдория» (Генуя) – «Беневенто» – 2:3 (2:1)

Голы: Квальярелла, 8, Колли, 18 – Кальдирола, 33, 72, Летиция, 88.

источник: «Советский спорт»
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«Сампдория» проиграла «Беневенто» Филиппо Индзаги, ведя 2:0 по ходу матча
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