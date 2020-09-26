«Сампдория» проиграла «Беневенто» Филиппо Индзаги, ведя 2:0 по ходу матча

Матч второго тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Беневенто» завершился со счетом 2:3.

Хозяева вели 2:0 к 18-й минуте. На 8-й счет открыл 37-летний Фабио Квальяррела, а затем отличился гамбийский защитник генуэзцев Омар Колли.

От поражения «Беневенто» спасли два точных удара капитана команды Луки Калдьиролы (на 33-й и 72-й). На 88-й автором победного гола гостей стал Гаэтано Летиция.

«Сампдория» стартовала в чемпионате Италии 20 сентября, уступив 0:3 в гостях у «Ювентуса».

«Беневенто», который под руководством Филиппо Индзаги вернулся в серию А, провел свой первый матч в нынешнем сезоне, поскольку его домашняя встреча первого тура против «Интера» была перенесена на 30 сентября.