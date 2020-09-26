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26 сентября 22:01
автор: Виктор Шарафудинов

«Сочи» вдесятером сыграл вничью с «Краснодаром»

Команда Владимира Федотова занимает четвертое место.

Матч девятого тура чемпионата России «Сочи» – «Краснодар» завершился с результатом 1:1.

На пятой минуте эквадорский полузащитник хозяев Кристиан Нобоа реализовал пенальти, который был назначен за фол Сергея Петрова против Кирилла Заики.

На 59-й Петров восстановил равновесие, однако «Краснодар» не смог добиться победы, хотя имел численное преимущество.

На 55-й минуте за второе предупреждение был удален Заика.

«Сочи» набрал 16 очков и занимает четвертое место, уступая по дополнительным показателям ЦСКА, который пока сыграл на одну игру меньше.

«Краснодар» с 15 очками находится на пятой строчке таблицы.

Далее у команды Мурада Мусаева ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Игра в Салониках состоится 30 сентября. 22-го зелено-черные обыграли вице-чемпиона Греции дома с результатом 2:1.

«Сочи» 4 октября примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет в гостях с московским «Динамо».

РПЛ

9-й тур
«Сочи» – «Краснодар» – 1:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 5, с пенальти – Петров, 59.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маммана, Мевля, Терехов, Набиуллин, Бурмистров (Д.Пруцев, 77), Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо (Миладинович, 60), А.Заболотный (Е.Пруцев, 78, Новосельцев, 90+2).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров (Кутовой, 82), Вильена (Рамирес, 56), Олссон (Газинский, 46), Кабелла, Уткин, Классон, Берг (Сулейманов, 75).

Предупреждения: А.Заболотный, 28, Юсупов, 45+2, Нобоа, 47, Заика, 53, 55 – Петров, 4, Олссон, 17, Смольников, 88.
Удаление: Заика, 55 (второе предупреждение).
Главный судья: Сергей Карасев (Москва).

Сочи. Стадион «Фишт».

источник: «Советский спорт»
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