«Сочи» вдесятером сыграл вничью с «Краснодаром»

Матч девятого тура чемпионата России «Сочи» – «Краснодар» завершился с результатом 1:1.

На пятой минуте эквадорский полузащитник хозяев Кристиан Нобоа реализовал пенальти, который был назначен за фол Сергея Петрова против Кирилла Заики.

На 59-й Петров восстановил равновесие, однако «Краснодар» не смог добиться победы, хотя имел численное преимущество.

На 55-й минуте за второе предупреждение был удален Заика.

«Сочи» набрал 16 очков и занимает четвертое место, уступая по дополнительным показателям ЦСКА, который пока сыграл на одну игру меньше.