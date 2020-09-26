«Сочи» вдесятером сыграл вничью с «Краснодаром»

Матч девятого тура чемпионата России «Сочи» – «Краснодар» завершился с результатом 1:1.
На пятой минуте эквадорский полузащитник хозяев Кристиан Нобоа реализовал пенальти, который был назначен за фол Сергея Петрова против Кирилла Заики.
На 59-й Петров восстановил равновесие, однако «Краснодар» не смог добиться победы, хотя имел численное преимущество.
На 55-й минуте за второе предупреждение был удален Заика.
«Сочи» набрал 16 очков и занимает четвертое место, уступая по дополнительным показателям ЦСКА, который пока сыграл на одну игру меньше.
«Краснодар» с 15 очками находится на пятой строчке таблицы.
Далее у команды Мурада Мусаева ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Игра в Салониках состоится 30 сентября. 22-го зелено-черные обыграли вице-чемпиона Греции дома с результатом 2:1.
«Сочи» 4 октября примет «Ростов», а «Краснодар» сыграет в гостях с московским «Динамо».
РПЛ
9-й тур
«Сочи» – «Краснодар» – 1:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 5, с пенальти – Петров, 59.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маммана, Мевля, Терехов, Набиуллин, Бурмистров (Д.Пруцев, 77), Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо (Миладинович, 60), А.Заболотный (Е.Пруцев, 78, Новосельцев, 90+2).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров (Кутовой, 82), Вильена (Рамирес, 56), Олссон (Газинский, 46), Кабелла, Уткин, Классон, Берг (Сулейманов, 75).
Предупреждения: А.Заболотный, 28, Юсупов, 45+2, Нобоа, 47, Заика, 53, 55 – Петров, 4, Олссон, 17, Смольников, 88.
Удаление: Заика, 55 (второе предупреждение).
Главный судья: Сергей Карасев (Москва).
Сочи. Стадион «Фишт».