Мурад Мусаев: Пока неизвестно, сможет ли сыграть Вандерсон в ответной игре с ПАОКом

- Ари будет готов после паузы на матчи сборных. Пока неизвестно, сможет ли сыграть Вандерсон в ответной игре с ПАОКом. Скажем так, шансы 40 на 60. Все станет ясно в понедельник, - цитирует Мусаева «РИА Новости».

Напомним, что Вандерсон травмировался в первой игре отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом, которая прошла в Краснодаре (2:1). Ранее мышечное повреждение получил Ари.

Добавим, что ответный матч против греческой команды состоится в ближайшую среду, 30 сентября.