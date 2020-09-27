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27 сентября 01:46
автор: Виктор Шарафудинов

Зинедин Зидан: Я никогда не комментирую работу судей

«Реал» одержал победу над «Бетисом» благодаря пенальти, который реализовал Серхио Рамос.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру своей команды в выездной игре третьего тура чемпионата Испании против «Бетиса» (3:2).

После первого тайма севильская команда дома выигрывала 2:1, но Королевский клуб добился победы. Решающий гол Серхио Рамос забил с пенальти на 82-й минуте.

С 67-й минуты «Бетис» играл вдесятером после удаления бразильского защитника Эмерсона.

«Мы знаем, что можем стать лучше, и мы станем лучше, – цитирует Зидана AS. – Мы хорошо начали матч, но после 15 минут, забив гол, немного сбавили обороты. «Реал» лучше играет тогда, когда идет вперед и старается решить исход матча.

Они забили сначала один, а потом почти сразу и второй гол, но во втором тайме мы действовали хорошо, а игроки верили в победу до конца.

Когда ты проигрываешь, сложно изменить ход матча. У нас было много моментов, мы реализовали три, а могли забить еще больше. Я очень горжусь своими игроками. Надо продолжать в том же духе.

За судейство отвечает арбитр, он босс в этих вопросах. Я никогда не комментирую работу судей и не планирую делать это сегодня.

Мы полностью выложились против оппонента, выигравшего два первых матча. Нам было сложно, но мы счастливы, что добились нужного результата.

Сэйвы Куртуа оказали решающее влияние на итог встречи. Это случается не впервые. Мы знаем, на что он способен, и я доволен его игрой.

Я доволен составом, которым располагаю. Мы постараемся провести хороший сезон».

В следующем туре «Реал» на своем поле примет «Вальядолид». Ранее команда Зидана сыграла вничью 0:0 в гостях у «Реала Сосьедада».

источник: AS
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Зинедин Зидан: Я никогда не комментирую работу судей
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