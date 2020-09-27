Зинедин Зидан: Я никогда не комментирую работу судей

Они забили сначала один, а потом почти сразу и второй гол, но во втором тайме мы действовали хорошо, а игроки верили в победу до конца.

«Мы знаем, что можем стать лучше, и мы станем лучше, – цитирует Зидана AS. – Мы хорошо начали матч, но после 15 минут, забив гол, немного сбавили обороты. «Реал» лучше играет тогда, когда идет вперед и старается решить исход матча.

После первого тайма севильская команда дома выигрывала 2:1, но Королевский клуб добился победы. Решающий гол Серхио Рамос забил с пенальти на 82-й минуте.

Когда ты проигрываешь, сложно изменить ход матча. У нас было много моментов, мы реализовали три, а могли забить еще больше. Я очень горжусь своими игроками. Надо продолжать в том же духе.

За судейство отвечает арбитр, он босс в этих вопросах. Я никогда не комментирую работу судей и не планирую делать это сегодня.

Мы полностью выложились против оппонента, выигравшего два первых матча. Нам было сложно, но мы счастливы, что добились нужного результата.

Сэйвы Куртуа оказали решающее влияние на итог встречи. Это случается не впервые. Мы знаем, на что он способен, и я доволен его игрой.

Я доволен составом, которым располагаю. Мы постараемся провести хороший сезон».

В следующем туре «Реал» на своем поле примет «Вальядолид». Ранее команда Зидана сыграла вничью 0:0 в гостях у «Реала Сосьедада».