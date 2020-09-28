Молодежная сборная России объявила состав на матчи отбора к Евро-2021 с Эстонией и Латвией

Алессандро Дель Пьеро: «Интер» и «Аталанта» – серьезные кандидаты на победу в чемпионате Италии

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал команды, способные побороться с туринцами за победу в серии А сезона-2020/21.