ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 сентября 15:02
автор: Владислав Корегин

Молодежная сборная России объявила состав на матчи отбора к Евро-2021 с Эстонией и Латвией

Матчи пройдут 9 и 13 октября.

Официальный сайт Российской футбольного Союза объявил состав молодежной национальной команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 против Эстонии и Латвии.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов, Денис Адамов (оба – «Краснодар»);

Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА);

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все – ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»);

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Подготовка команды к очередным матчи отбора к Евро-2021 начнется 4 октября в Новогорске.

9 октября сборная России на своем поле примет Эстонию. Начало встречи – в 18:00 мск. Игра с Латвией пройдет 13 октября в Риге.

источник: РФС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
РПЛ. «Ростов» вышел на третье местоЧеревченко возглавил «Химки»Секреты ПДД: когда разрешен и запрещен обгон транспортного средстваТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Черышев пропустит матч «Валенсии» против «Реала Сосьедада»
В нынешнем сезоне полузащитник сборной России принял участие лишь в одной игре.
28.09.2020 16:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
Сигневич покинул «Химки» и вернулся в БАТЭ
Пресс-служба БАТЭ объявила о возвращении в команду нападающего Николая Сигневича.
28.09.2020 16:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Роторе» надеются, что команда 29 сентября начнет тренироваться в полном составе
После трех технических поражений волгоградская команда в воскресенье уступила «Рубину».
28.09.2020 15:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Алессандро Дель Пьеро: «Интер» и «Аталанта» – серьезные кандидаты на победу в чемпионате Италии
Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал команды, способные побороться с туринцами за победу в серии А сезона-2020/21.
28.09.2020 15:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Михаил Грушевский: Гончаренко потерял доверие к Васину – карьера игрока в ЦСКА подходит к концу
Известный юморист Михаил Грушевский оценил дальнейшие перспективы центрального защитника Виктора Васина в ЦСКА.
28.09.2020 15:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Семин объяснил приглашение Жирова в сборную России дефицитом центральных защитников
29-летний футболист выступает во второй бундеслиге за «Зандхаузен» и никогда прежде не играл за национальную команду.
28.09.2020 15:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Колосков – о вызове Жирова в сборную: Главное понять, насколько он будет своим человеком в команде
Почетный президент РФС поделился мнением по поводу приглашения в сборную России центрального защитника «Зандхаузена» Александра Жирова на октябрьские матчи команды.
28.09.2020 15:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Молодежная сборная России объявила состав на матчи отбора к Евро-2021 с Эстонией и Латвией
Матчи пройдут 9 и 13 октября.
28.09.2020 15:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Майнц» уволил главного тренера
Пресс-служба «Майнца» объявила о том, главный тренер Ахим Байерлорцер покинул команду.
28.09.2020 14:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кроос травмировал мышцу ягодицы в матче за «Реал» и пропустит две недели
Немецкий полузащитник был заменен по ходу игры против «Бетиса».
28.09.2020 14:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика