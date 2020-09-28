Молодежная сборная России объявила состав на матчи отбора к Евро-2021 с Эстонией и Латвией

Официальный сайт Российской футбольного Союза объявил состав молодежной национальной команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 против Эстонии и Латвии.
Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов, Денис Адамов (оба – «Краснодар»);
Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав», Чехия), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА);
Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все – ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»);
Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).