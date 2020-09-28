В «Роторе» надеются, что команда 29 сентября начнет тренироваться в полном составе

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о том, когда команда Александра Хацкевича сможет тренироваться в полном составе.

«Результаты тестов еще не готовы, но мы ждем их сегодня до вечера, – отметил Рекечинский в интервью ТАСС. – Надеемся, что новости будут радостные и ребята смогут возобновить тренировки с командой как можно скорее

Да, вчера «Рубин» был сильнее, но в нашей нынешней ситуации было важно вернуться в строй и выйти на поле в официальном матче, несмотря на все наши трудности.

В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали команду вперед на протяжении всего матча. Мы неплохо смотрелись по ходу первого тайма, старались действовать на контратаках, и у нас были хорошие моменты, но удаление в начале второго тайма сыграло ключевую роль в матче. Нужно отдать парням должное, они не опустили руки и бились до финального свистка».

12 сентября стало известно о семи случаях заражения коронавирусом в волгоградской команде. После этого «Ротору» были засчитаны технические поражения в не сыгранных матчах против «Краснодара» и «Ростова» в чемпионате России, а также в кубковой встрече против ставропольского «Динамо».