Сигневич покинул «Химки» и вернулся в БАТЭ

Срок контракта 28-летнего игрока с белорусской командой пока не сообщается.

Сигневич являлся игроком БАТЭ с 2013-го по 2018 год. В общей сложности он провел 158 матчей, забил 44 гола и отдал 22 ассиста. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Белоруссии. Ранее он защищал цвета «Динамо-Бреста», «Ференцвароша» и греческого «Платаниоса».

В «Химки» нападающий перешел 8 сентября, отыграв за них лишь три матча.

Nikolay Signevich is a player of FC BATE ⚡️💪🤝



Welcome home, Kolya 💛💙 pic.twitter.com/FfFoUtIjfY