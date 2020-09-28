Синиша Михайлович: «Болонья» сделала все, чтобы подписать Супрягу – теперь все зависит от «Динамо»

– Каждый тренер будет не против усиления своей команды. Моя работа заключается в том, чтобы тренировать игроков, которых мне предоставил клуб. Руководство сделало от себя все зависящее, чтобы подписать Супрягу, теперь последнее слово остается за киевлянами, – цитирует Михайловича TMW.

Ранее сообщалось, что украинский клуб хочет сохранить 20-летнего игрока в своем составе на сезон-2020/21.

Минувший год Супряга провел в аренде в «Днепре-1» – он забил 15 голов и отдал один ассист в 26 матчах. В стартовых семи встречах нового сезона нападающий отличился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.