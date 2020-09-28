Муллин вернулся в общую группу «Ротора» после отрицательных тестов на коронавирус

Отмечается, что два подряд отрицательных теста на Covid-19 сдали нападающий волгоградцев Камиль Муллин и специалист по реабилитации Денис Никулин. Остальные члены команды все еще ждут результатов повторных тестов.
Вчера, 27 сентября, подопечные Александра Хацкевича в первом матче после вынужденной паузы проиграли дома «Рубину» со счетом 1:3.
После девяти туров «Ротор» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав лишь два очка. 3 октября команда встретится на выезде с «Уфой».
«Ротор» получил результаты тестов на COVID-19https://t.co/QsCYlROBwE#ЗаРотор pic.twitter.com/BvwY9U8QuI— CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 28, 2020