Муллин вернулся в общую группу «Ротора» после отрицательных тестов на коронавирус

Отмечается, что два подряд отрицательных теста на Covid-19 сдали нападающий волгоградцев Камиль Муллин и специалист по реабилитации Денис Никулин. Остальные члены команды все еще ждут результатов повторных тестов.

Вчера, 27 сентября, подопечные Александра Хацкевича в первом матче после вынужденной паузы проиграли дома «Рубину» со счетом 1:3.

После девяти туров «Ротор» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав лишь два очка. 3 октября команда встретится на выезде с «Уфой».