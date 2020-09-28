Тренер «Шинника» Побегалов: Надеюсь, что к 4 октября сможем начать тренировки

– Covid-19 выявлен у 12 футболистов и у трех работников тренерского штаба. Все они изолированы. Состояние у всех легкой и средней тяжести, ничего серьезного у них нет. Все переживают из-за отмен матчей, понимаем, что турнирное положение команды пока аховое. Надеюсь, что к 4 октября сможем начать тренировки, – цитирует Побегалова «РИА Новости».

Сегодня пресс-служба Футбольной национальной лиги сообщила о том, что матч 13-го тура ФНЛ «Шинник» – «Иртыш» не состоится из-за вспышки коронавируса в ярославском клубе. Также была отменена встреча прошлого тура с «Томью» – ярославцам присудили техническое поражение.

На данный момент, «Шинник» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав девять очков.