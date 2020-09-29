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29 сентября 21:02

Переговоры о новом контракте Фати с «Барселоной» приостановлены

Вингер «Барселоны» Ансу Фати приостановил переговоры о новом контракте с каталонской командой.

Как сообщает Marca, включение 17-летнего нападающего в основной состав означает, что он будет носить футболку под номером 22, а сумма отступных за его трансфер теперь составляет 400 миллионов евро.

Однако, как отмечает издание, его официальный вызов в первую команду не привел к появлению пункта о продлении его контракта, который истекает в 2022 году. Нападающий по-прежнему остается несовершеннолетним, а это означает, что он не может подписывать контракт более чем на два года за раз.

Ранее «Барселона» сообщила о своем намерении предложить Фати, когда ему исполнится 18 лет, новый улучшенный контракт, который может обойтись каталонской команде в 10 миллионов евро за сезон. Однако Фати готов подождать, пока ему не исполнится 18, прежде чем начинать переговоры о новом соглашение, надеясь заключить его на более выгодных для себя условиях.

Отмечается, что на данный момент между игроком и клубом не ведется никаких переговоров, и ожидается, что это будет продолжаться до тех пор, пока в следующем году не будет избран новый совет клуба.

источник: Marca
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Переговоры о новом контракте Фати с «Барселоной» приостановлены
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