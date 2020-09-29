Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара заразился коронавирусом

Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил, что Тьяго Алькантара сдал положительный тест на коронавирус.

29-летний испанский полузащитник, который 28 сентября пропустил домашний матч чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1) находится на самоизоляции. У Тьяго смазанные симптомы заболевания, но состояние его здоровья постепенно улучшается.

18 сентября Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» за 30 миллионов евро, а 20-го дебютировал в составе команды Юргена Клоппа, отыграв второй тайм в выездном матче против «Челси» (2:0).