ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 22:55
автор: Виктор Шарафудинов

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара заразился коронавирусом

Футболист сборной Испании находится на самоизоляции.

Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил, что Тьяго Алькантара сдал положительный тест на коронавирус.

29-летний испанский полузащитник, который 28 сентября пропустил домашний матч чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1) находится на самоизоляции. У Тьяго смазанные симптомы заболевания, но состояние его здоровья постепенно улучшается.

18 сентября Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» за 30 миллионов евро, а 20-го дебютировал в составе команды Юргена Клоппа, отыграв второй тайм в выездном матче против «Челси» (2:0).

источник: ФК «Ливерпуль»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черчесов вызвал в сборную России 25 игроковСуд США заблокировал запрет администрации Дональда Трампа на новые загрузки приложения TikTokKia Sorento (2020) цена и версии для РоссииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Живу на полтора миллиона": Уткин рассказал о своих доходах
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара заразился коронавирусом
Футболист сборной Испании находится на самоизоляции.
29.09.2020 22:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
«Валенсия» без Черышева обыграла в гостях «Реал Сосьедад» и вышла на первое место
Российский полузащитник пропустил третью встречу кряду из-за проблем с мышцами.
29.09.2020 22:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Переговоры о новом контракте Фати с «Барселоной» приостановлены
Вингер «Барселоны» Ансу Фати приостановил переговоры о новом контракте с каталонской командой.
29.09.2020 21:02
Футбол
Сергей Игнашевич: Нужен ли VAR в ФНЛ? Мягко говоря, не помешает
Главный тренер «Торпедо» считает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не помещает на матчах первенства ФНЛ.
29.09.2020 20:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов сделать официальное предложение «Боруссии» по трансферу Санчо
Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо все еще может перейти в «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно.
29.09.2020 20:27
Футбол
«Спартак» сделал «Наполи» официальное предложение о трансфере Хюсая
Правый защитник сборной Албании выступает за неаполитанский клуб с 2015 года.
29.09.2020 20:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Санчо и Бюрки не сыграют за дортмудскую «Боруссию» против «Баварии» в Суперкубке Германии
Британская пресса утверждает, что нападающий сборной Англии в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед».
29.09.2020 19:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Комиссия не выявила травмоопасных участков и нарушений плотности поверхности поля стадиона «Фишт»
Во вторник комиссия РПЛ проверила газон стадиона «Фишт».
29.09.2020 19:43
Футбол
Штефан Шваб: Мы должны найти и использовать слабости обороны «Краснодара»
Австрийский защитник ПАОКа поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с «Краснодаром» в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.
29.09.2020 19:32
Футбол
«Арарат-Армения» и «Црвена Звезда» сыграют на Кипре из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Матч плей-офф раунда Лиги Европы пройдет в Никосии 1 октября.
29.09.2020 19:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика