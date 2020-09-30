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30 сентября 00:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Хетафе» разгромил «Бетис» благодаря дублю Анхеля и возглавил таблицу испанской примеры

У команды из пригорода Мадрида семь очков после трех матчей.

Игра 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Бетис» завершилась со счетом 3:0.

Нападающий хозяев Анхель сделал дубль, поразив ворота севильцев на 13-й и 42-й минутах. В промежутке между его голами отличился Марк Кукурелья (на 39-й). Кучо Эрнандес отметился двумя результативными передачами.

Гости заканчивали встречу вдесятером. На 82-й и 83-й минутах два предупреждения получил алжирский защитник Айсса Манди.

«Хетафе» в данный момент занимает первое место в турнирной таблице. Команда из пригорода Мадрида в трех матчах набрала семь очков. У «Валенсии» столько же, но она провела на одну игру больше.

У «Бетиса» шесть очков после четырех встреч. Севильцы находятся на третьей строчке.

3 октября состоятся матчи «Реал Сосьедад» – «Хетафе» и «Валенсия» – «Бетис».

источник: «Советский спорт»
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«Хетафе» разгромил «Бетис» благодаря дублю Анхеля и возглавил таблицу испанской примеры
У команды из пригорода Мадрида семь очков после трех матчей.
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