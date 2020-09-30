Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов и побьет рекорд Хайнкеса

Киевское «Динамо», дважды обыграв бельгийский «Гент» в плей-офф раунде (2:1 в гостях и 3:0 дома) впервые с 2016 года сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Главный тренер бело-голубых Мирча Луческу станет самым возрастным тренером в истории турнира.

29 июля нынешнего года румыну исполнилось 75 лет. Ранее самым возрастным тренером, принимавшим участие в основной стадии Лиги чемпионов был Юпп Хайнкес, также родившийся в 1945 году. По ходу сезона-2017/18 немец в возрасте 73 лет работал с «Баварией».

Напомним, что Луческу возглавил «Динамо» в июле, несмотря на протесты болельщиков киевского клуба.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября, а матчи первого тура – 20 и 21 октября.