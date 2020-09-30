Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон может оказаться в «Бока Хуниорс»

Как сообщает ESPN, аргентинская команда намерена приобрести 31-летнего венесуэльца до закрытия трансферного окна. Сам футболист хотел бы вернуться в «Ньюкасл», в составе которого выступал с августа 2018-го по май 2019 года.

Рондон выступает в чемпионате Китая с лета 2019 года. За «Далянь Ифан» форвард провел 25 матчей, забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Контракт игрока рассчитан до конца декабря 2022-го.

В России Рондон выступал за «Рубин» и «Зенит» – на его счету 114 встреч, в которых он отличился 52 забитыми мячами и 11 ассистами.