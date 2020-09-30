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30 сентября 17:00
автор: Владислав Корегин

«Фулхэм» арендовал у «Лейпцига» форварда Лукмана

Фланговый нападающий «РБ Лейпциг» Адемола Лукман стал игроком «Фулхэма».

Отмечается, что 22-летний англичанин будет выступать в лондонском клубе сезон-2020/21 на правах аренды.

– После разговора с главным тренером команды я понял, что хочу работать под его началом. Он также молод и голоден до побед, как и я, поэтому переход в «Фулхэм» – это хороший вариант для меня, – цитирует игрока пресс-служба клуба.

Лукман выступал за «Лейпциг» с июля 2019 года, перейдя из «Эвертона» за 18 миллионов евро. В общей сложности он провел за «быков» 24 матча, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

источник: ФК «Фулхэм»
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