«Фулхэм» арендовал у «Лейпцига» форварда Лукмана

Отмечается, что 22-летний англичанин будет выступать в лондонском клубе сезон-2020/21 на правах аренды.

– После разговора с главным тренером команды я понял, что хочу работать под его началом. Он также молод и голоден до побед, как и я, поэтому переход в «Фулхэм» – это хороший вариант для меня, – цитирует игрока пресс-служба клуба.

Лукман выступал за «Лейпциг» с июля 2019 года, перейдя из «Эвертона» за 18 миллионов евро. В общей сложности он провел за «быков» 24 матча, забил пять голов и отдал четыре ассиста.