Дмитрий Галямин: Шансы «Краснодара» и ПАОКа на выход групповой раунд Лиги чемпионов примерно равны

– Мне непонятно, почему «Краснодар» последние матчи в РПЛ играл основным составом. Перед такой важной встречей и с таким графиком не вижу вообще никакой логики использовать всех основных футболистов. Им будет однозначно тяжело. ПАОК не хуже «Краснодара», судя по первой игре, хотя и не лучше. Так что шансы приблизительно равны, – цитирует Галямина «РИА Новости».

Напомним, что сегодня состоится ответная встреча между командами. Игра пройдет в Греции в 22:00 по московскому времени.

В первом матче российский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1. В составе «быков» голами отметились Виктор Классон и Реми Кабелла. Соперник отметил забитым мячом Димитриса Пелкаса.