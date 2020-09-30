Киевское «Динамо» отказалось продавать Супрягу в «Болонью» за десять миллионов евро

Как сообщает TMW, руководство киевлян не устроило предложение «Болоньи» по 20-летнему игроку – итальянская сторона хотела купить футболиста за десять миллионов евро плюс бонусы, но украинцы были намерены заработать на данном трансфере не менее 15 миллионов.

Таким образом, представитель серии А сконцентрируется на приобретении других игроков.

Минувший год Супряга провел в аренде в «Днепре-1» – он забил 15 голов и отдал один ассист в 26 матчах. В стартовых восьми встречах нового сезона нападающий отличился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с киевлянами рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.