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02 октября 06:45
автор: Владислав Корегин

Гурам Аджоев: «Арсенал» хорошо осведомлен о способностях и навыках Рассказова и Ломовицкого

Президент «Арсенала» прокомментировал заключение контрактов с двумя игроками «Спартака» – Николаем Рассказовым и Александром Ломовицким.

Напомним, что вчера, 1 октября, тульский клуб объявил о том, что оба футболиста проведут в клубе сезон-2020/21 на правах аренды.

– Рассказов – крайний защитник, его способности и навыки достаточно хорошо известны. Надеемся на его особую мотивацию, он родился и вырос в Тульской области. То же самое можно сказать и о Ломовицком в том смысле, что он отлично знаком нам и болельщикам по прошлому сезону. Знаем его как профессионала и порядочного человека, – цитирует Аджоева ТАСС.

Рассказов и Ломовицкий являются воспитанниками академии «Спартака». 22-летний защитник провел за взрослую команду красно-белых 50 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

Что касается Ломовицкого, то 22-летний игрок отыграл за москвичей 25 встреч, отличившись одним результативным пасом. Начало текущего сезона он проводил в аренде в «Химках» – на его счету два забитых мяча в восьми играх.

источник: ТАСС
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