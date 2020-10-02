Гурам Аджоев: «Арсенал» хорошо осведомлен о способностях и навыках Рассказова и Ломовицкого

Напомним, что вчера, 1 октября, тульский клуб объявил о том, что оба футболиста проведут в клубе сезон-2020/21 на правах аренды.

– Рассказов – крайний защитник, его способности и навыки достаточно хорошо известны. Надеемся на его особую мотивацию, он родился и вырос в Тульской области. То же самое можно сказать и о Ломовицком в том смысле, что он отлично знаком нам и болельщикам по прошлому сезону. Знаем его как профессионала и порядочного человека, – цитирует Аджоева ТАСС.

Рассказов и Ломовицкий являются воспитанниками академии «Спартака». 22-летний защитник провел за взрослую команду красно-белых 50 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

Что касается Ломовицкого, то 22-летний игрок отыграл за москвичей 25 встреч, отличившись одним результативным пасом. Начало текущего сезона он проводил в аренде в «Химках» – на его счету два забитых мяча в восьми играх.