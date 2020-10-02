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02 октября 19:56

Анатолий Бышовец: Думаю, что у «Зенита» будут проблемы в матче со «Спартаком»

Заслуженный тренер СССР поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

- Шансы в предстоящей игре близки к равным. Думаю, что у «Зенита» будут проблемы, потому что редко оборона петербургской команды испытывает давление со стороны сразу двух центральных нападающих. Игра в штрафной площади, и даже во вратарской будет иметь огромное значение. Результат же предопределит реализация моментов, - цитирует Бышовца «РИА Новости».

Напомним, что встреча состоится 3 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 (Мск).

После девяти туров «Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» занимает второе место, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям.

источник: «РИА Новости»
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