Магнуссон и Сигурдссон вызваны на ближайшие матчи сборной Исландии

Отмечается, что в состав национальной команды попали игроки ЦСКА, а именно защитник Хердур Магнуссон и полузащитник Арнор Сигурдссон.

8 октября сборная Исландии проведет встречу с Румынией в рамках полуфинала стыковых матчей к чемпионату Европы-2020, а 11-го и 14-го пройдут матчи Лиги наций против Дании и Бельгии соответственно.

Hópur A landsliðs karla fyrir leikina gegn Rúmeníu í undanúrslitum umspils EM 2020 og gegn Danmörku og Belgíu í Þjóðadeild UEFA.



Our squad for the upcoming games against Romania in the Euro 2020 Playoffs and Denmark and Belgium in the UEFA Nations League.#fyririsland pic.twitter.com/CCCaIJZoci