«Лацио» арендовал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Перейру

Отмечается, что 24-летний бразилец проведет в римском клубе сезон-2020/21 на правах аренды. После окончания соглашения «орлы» будут иметь право выкупить игрока.

Перейра находился в системе «Манчестер Юнайтед» с января 2012 года. За взрослую команду он отыграл 75 матчей, забил четыре гола и отдал пять ассиста. Ранее клуб дважды отдавал полузащитника в аренду – в «Гранаду» и «Валенсию».