«Лацио» арендовал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Перейру

Отмечается, что 24-летний бразилец проведет в римском клубе сезон-2020/21 на правах аренды. После окончания соглашения «орлы» будут иметь право выкупить игрока.
Перейра находился в системе «Манчестер Юнайтед» с января 2012 года. За взрослую команду он отыграл 75 матчей, забил четыре гола и отдал пять ассиста. Ранее клуб дважды отдавал полузащитника в аренду – в «Гранаду» и «Валенсию».
🚨 UFFICIALE 🚨— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 2, 2020
🤝 @andrinhopereira è un nuovo calciatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/PJJxrWn4LU
источник: ФК «Лацио»