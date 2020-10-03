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03 октября 19:52

Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Вольфсберг» на своем поле уступил «Санкт-Пельтену»

Футболисты «Вольфсберга» проиграли на своем поле «Санкт-Пельтену» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Австрии со счетом 2:4.

В составе гостей голами отметились Дор Хаги (11-я и 22-я минуты), Лукас Грозурек (37) и Кристоф Хальпер (90+3), у хозяев поля отличились Деян Йовелич (15, 48).

После этой игры «Санкт-Пельтен» набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице австрийской бундеслиги, «Вольфсберг», потерпев третье поражение в чемпионате, с тремя очками занимает девятое место.

Отметим, что «Вольфсберг» является соперником ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы. Первый матч команды проведут 22 октября в Германии, ответная встреча состоится в Москве 3 декабря.

Чемпионат Австрии
4-й тур

«Вольфсберг» - «Санкт-Пельтен» - 2:4 (1:3)

Голы: Йовелич, 15. Йовелич, 48. – Хаги, 11 (пен), Хаги, 22. Грозурек, 37. Хальпер, 90+3.

источник: «Советский спорт»
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