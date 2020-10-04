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04 октября 23:38

Валерий Петраков: Работы у Кержакова в «Томи» непочатый край

Бывший главный тренер «Томи» и «Торпедо» поделился впечатлениями от игры томской команды с автозаводцами в матче 13-го тура первенства ФНЛ.

- Победа «Торпедо» заслуженна и закономерна, без шансов у соперника, команда намного лучше выглядела во всех компонентах. Печально видеть, что футболисты «Томи» не готовы физически, ничего удивительного, что они ничего не создали, за 90 минут только можно отметить по одному подходу в каждом тайме.

Достаточно много надо Александру Кержакову работать над всеми компонентами. Нет исполнителей, нет лидеров. Работы непочатый край, надо запрягаться, все можно исправить, могу только пожелать Александру удачи, - цитирует Петракова ТАСС.

Отметим, что встреча с «Торпедо» (0:1) стала для Александра Кержакова первой на посту главного тренера «Томи».

Добавим, что после этой встречи «Торпедо» набрало 22 очка и поднялось на восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Томь» с шестью очками располагается на 21-й строчке.

источник: ТАСС
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