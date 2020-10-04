Александр Овечкин: Для «Динамо» после вылета из Лиги Европы главное – побеждать

– Это был классный футбол, болельщики получили настоящее удовольствие как на стадионе, так и по телевизору. Для «Динамо» после вылета из Лиги Европы главное – побеждать, – сказал Овечкин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, «Динамо» не смогло пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив во втором раунде квалификации европейского клубного турнира «Локомотиву» из Тбилиси со счетом 1:2.

Добавим, что «Динамо» после победы над «Краснодаром» набрало 17 очков поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют против ЦСКА.