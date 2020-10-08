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08 октября 23:26

Фемения в выходные может подписать контракт со «Спартаком»

Испанский защитник «Уотфорда» Франсиско Фемения готовится покинуть английский клуб.

Как сообщает Sport.es, 29-летний игрок обороны попал в сферу интересов «Спартака». Фемения будет арендован российской командой на один сезон с последующей обязательной опцией выкупа.

По информации издания, первые переговоры состоялись несколько дней назад, и в настоящее время проходит работа над последними деталями личного контракта защитника. Однако все стороны желают, чтобы в эти выходные игрок прибыл в российскую столицу для подписания соглашения.

Как отмечает издание, понижение «Уотфорда» в чемпионате в прошлом сезоне ускорило принятие решения об уходе из клуба бывшего защитника резервных команд «Барселоны» и «Реала». Имея меньший доход, «шершни» стремятся освободиться от некоторых из своих самых дорогих футболистов. Как и в случае с Жерар Деулофеу, который перебрался в «Удинезе», Фемения также был одним из основных кандидатов на уход.

Добавим, что в минувшем сезоне английской премьер-лиги Фемения провел 28 матчей и отдал одну результативную передачу.

источник: Sport.es
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