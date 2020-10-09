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09 октября 11:43
автор: Владислав Корегин

Тер Штеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген близок к тому, что продлить свое действующее соглашение с «сине-гранатовыми».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, контракт 28-летнего немца с каталонской командой будет рассчитан до лета 2025 года.

Отмечается, что условия будущего соглашения были приняты еще в августе, однако официально о продлении договора с игроком будет объявлено в ближайшее время.

Тер Штеген перешел в «Барселону» в июле 2014 года из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 миллионов евро. В общей сложности он провел за испанский клуб 236 матчей, пропустил 222 мяча и 100 раз отстоял «на ноль».

источник: «Советский спорт»
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