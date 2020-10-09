Мирча Луческу: Пирло может стать таким же большим тренером, как Зидан и Гвардиола

– Я не удивлен тем, что Пирло начинает свой тренерский путь в «Ювентусе». По моему мнению, это не рискованный выбор для него, потому что клуб его выбрал и будет всячески поддерживать. Я очень за него рад. Несомненно, он может стать таким, как Зидан или Гвардиола, – цитирует Луческу Tuttosport.

Напомним, что 41-летний Пирло возглавил «Ювентус» 8 августа, подписав двухлетний контракт. Под его руководством туринский клуб провел два матча в рамках серии А, одержав победу над «Сампдорией» (3:0) и сыграв вничью с «Ромой» (2:2).

На данный момент, «бьянконери» занимают восьмое место в турнирной таблице.