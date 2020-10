Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком АПЛ в сентябре.

В прошлом месяце в чемпионате Англии было сыграно три тура. 23-летний нападающий в этих матчах забил пять голов.

Introducing your September @EASPORTSFIFA Player of the Month…



👏 🔷 @CalvertLewin14 🔷 👏#PLAwards pic.twitter.com/ZgoS68qg6x