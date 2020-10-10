Сборная Бразилии разгромила Боливию – на счету Фирмино два забитых мяча

Одним им из главных героев встречи стал бразильский нападающий Роберто Фирмино, отметившийся дублем на 30-й и 49-й минутах. Также по голу забили Маркиньос (30) и Фелиппе Коутиньо (73). Еще один результативный удар был записан на полузащитника гостей Хосе Карраско, отправившего мяч в свои ворота (66). Лидер «селесао» Неймар отличился двумя ассистами.

В следующем туре Бразилия отправится в гости к Перу, а Боливия примет у себя Аргентину. Обе встречи пройдут в ночь на 14 октября (мск).