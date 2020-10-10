«Ювентус» планирует в будущем подписать форварда киевского «Динамо» Супрягу

Как сообщает Tuttosport, 20-летним украинцем интересуется действующий чемпион серии А – «Ювентус». Отмечается, что туринская команда продолжит пристально следить за успеха игрока в стане киевлян, но пока что не будут торопиться делать официальные предложения.

Ранее игрока пыталась подписать «Болонья», но украинский клуб отказался продавать своего футболиста за десять миллионов евро.

Минувший год Супряга провел в аренде в «Днепре-1» – он забил 15 голов и отдал один ассист в 26 матчах. В стартовых восьми встречах нового сезона нападающий отличился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с киевлянами рассчитан до конца июня 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в семь миллионов евро.