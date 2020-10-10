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10 октября 08:50
автор: Владислав Корегин

«Рома» готова продлить контракты с Джеко и Верету

«Рома» хочет продлить действующие соглашения с нападающим Эдином Джеко и центральным полузащитником Жорданом Верету.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, римский клуб открыт к переговорам с обоими игроками по поводу новых контрактов.

Отмечается, что боснийский форвард может продлить соглашение до 2023 года, а французский хавбек – до 2025-го.

34-летний Джеко выступает за «Рому» с июля 2016 года. С тех пор он принял участие в 224 матчах, забил 106 голов и отдал 50 ассистов.

Что касается Верету, то 27-летний игрок перешел в римскую команду летом прошлого года. На его счету 46 проведенных встреч, в которых он отличился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

источник: «Советский спорт»
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