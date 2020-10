«Рома» готова продлить контракты с Джеко и Верету

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, римский клуб открыт к переговорам с обоими игроками по поводу новых контрактов.

Отмечается, что боснийский форвард может продлить соглашение до 2023 года, а французский хавбек – до 2025-го.

34-летний Джеко выступает за «Рому» с июля 2016 года. С тех пор он принял участие в 224 матчах, забил 106 голов и отдал 50 ассистов.

Что касается Верету, то 27-летний игрок перешел в римскую команду летом прошлого года. На его счету 46 проведенных встреч, в которых он отличился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

#ASRoma have opened talks to extend Edin #Dzeko and Jordan #Veretout contracts. The striker could renew until 2023, while the midfielder can extend his contact until 2025. #transfers