Сергей Силкин: Молодежной сборной России нужно настроиться на матч с Латвией так же, как на Эстонию

– Победа нашей команды была ожидаема, слишком уж серьезная разница в классе с эстонцами. Поэтому важно было просто сыграть в свою силу и без лишней нервотрепки выиграть матч. Всегда хорошо, когда перед последним туром группового этапа все в твоих руках. Нужно теперь настроиться на Латвию столь же серьезно, как на Эстонию, и добиваться победы во вторник, – цитируют Силкина «Известия».

Напомним, что вчера подопечные Михаила Галактионова без особого труда справились с Эстонией со счетом 4:0. Дублем отметился нападающий Федор Чалов (21-я и 40-я минуты), также гол на счету Константина Кучаева (13). Еще один мяч был записан на эстонского полузащитника Магнуса Вилотты, забившего в свои ворота.

Молодежная сборная России занимает первое место в группе 5, набрав 20 очков в девяти матчах. На второй строчке расположилась Польша (16 очков).

Если 13 октября российская сборная обыграет на выезде команду Латвии, то она гарантирует себе победу в группе и выход в финальную часть чемпионата Европы, который в следующем году пройдет в Венгрии и Словении.