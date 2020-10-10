ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 09:40
автор: Владислав Корегин

Сергей Силкин: Молодежной сборной России нужно настроиться на матч с Латвией так же, как на Эстонию

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу сборной России над Эстонией (4:0) в матче квалификации молодежного Евро-2021.

– Победа нашей команды была ожидаема, слишком уж серьезная разница в классе с эстонцами. Поэтому важно было просто сыграть в свою силу и без лишней нервотрепки выиграть матч. Всегда хорошо, когда перед последним туром группового этапа все в твоих руках. Нужно теперь настроиться на Латвию столь же серьезно, как на Эстонию, и добиваться победы во вторник, – цитируют Силкина «Известия».

Напомним, что вчера подопечные Михаила Галактионова без особого труда справились с Эстонией со счетом 4:0. Дублем отметился нападающий Федор Чалов (21-я и 40-я минуты), также гол на счету Константина Кучаева (13). Еще один мяч был записан на эстонского полузащитника Магнуса Вилотты, забившего в свои ворота.

Молодежная сборная России занимает первое место в группе 5, набрав 20 очков в девяти матчах. На второй строчке расположилась Польша (16 очков).

Если 13 октября российская сборная обыграет на выезде команду Латвии, то она гарантирует себе победу в группе и выход в финальную часть чемпионата Европы, который в следующем году пройдет в Венгрии и Словении.

источник: «Известия»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Локомотив» заявил в Лигу чемпионов 25 игроковПять человек погибли в результате сильных ливней и наводнений во ФранцииСамые продаваемые кроссоверы сентябряТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика