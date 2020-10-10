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10 октября 10:30
автор: Владислав Корегин

Манджукич может оказаться в «Марселе», ранее игроком интересовался «Локомотив»

Нападающий Марио Манджукич, находящийся в статусе свободного агента, входит в сферу интересов «Марселя».

Как сообщает Foot Mercato, представители 34-летнего хорвата уже связались с французским клубом, что обсудить его возможный переход.

«Марсель» может обратить свое внимание на кандидатуру игрока в случае, если продаст другого футболиста атаки – грека Костаса Митроглу.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» был близок к подписанию контракта с хорватом, но железнодорожники отказались от данной сделки из-за завышенных финансовых требований форварда.

Манджукич стал свободным агентом 5 июля этого года после того, как расторг контракт с «Аль-Духаиль» – в составе катарского клуба он забил один гол в семи матчах. Ранее форвард играл за такие клубы как «Бавария», мадридский «Атлетико» и «Ювентус»

источник: Foot Mercato
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