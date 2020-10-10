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10 октября 11:21
автор: Владислав Корегин

Фернандес изолирован от сборной России в связи с подозрением на коронавирус

Правый защитник сборной России Марио Фернандес рискует пропустить матчи национальной команды в рамках Лиги Наций.

По информации источника, что результаты теста 30-летнего защитника на Covid-19 выглядят более, чем сомнительно.

Отмечается, что футболист был изолирован от команды в домашних условиях. У остальных игроков коронавирус не был выявлен.

Таким образом, фланговый защитник пропустит матчи Лиги Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в десяти матчах ЦСКА, отдав один ассист.

источник: Team Russia
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