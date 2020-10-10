Фернандес изолирован от сборной России в связи с подозрением на коронавирус

По информации источника, что результаты теста 30-летнего защитника на Covid-19 выглядят более, чем сомнительно.

Отмечается, что футболист был изолирован от команды в домашних условиях. У остальных игроков коронавирус не был выявлен.

Таким образом, фланговый защитник пропустит матчи Лиги Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в десяти матчах ЦСКА, отдав один ассист.