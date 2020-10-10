Фернандес изолирован от сборной России в связи с подозрением на коронавирус

По информации источника, что результаты теста 30-летнего защитника на Covid-19 выглядят более, чем сомнительно.
Отмечается, что футболист был изолирован от команды в домашних условиях. У остальных игроков коронавирус не был выявлен.
Таким образом, фланговый защитник пропустит матчи Лиги Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).
В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в десяти матчах ЦСКА, отдав один ассист.
⚡ В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом. pic.twitter.com/syewGFdGzV— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020
источник: Team Russia