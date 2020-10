«Спартак» подпишет трехлетний контракт с Мозесом

Как утверждает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, соглашение 29-летнего нигерийца с красно-белыми будет рассчитано на три года. Отмечается, что игрок успешно прошел медосмотр перед тем, как завтра отправиться в Москву для подписания контракта.

«Челси» приобрел Мозеса в августе 2012 году у «Уигана» за 11,5 миллионов евро. За лондонцев он отыграл 128 матчей, забил 18 голов и отдал 13 ассистов. Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде в «Интере», однако итальянский клуб отказался от возможности выкупить футболиста.

Done deal! Victor #Moses to #SpartakMoskva from #Chelsea. 3-year contract. Medicals already scheduled. Tomorrow he will sign the contract with the russian club. #transfers #CFC