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10 октября 13:00
автор: Владислав Корегин

Эдинсон Кавани: Я буду усердно работать, чтобы сохранить престиж футболки с седьмым номером в «МЮ»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о том, готов ли он справится с давлением после того, как форвард принял решение выступать в английской команде под седьмым номером.

Ранее под этим номером выступали такие легенды клуба, как Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Джордж Бест и Брайан Робсон.

– Когда у тебя появляется возможность надеть футболку с седьмым номером в «МЮ», это действительно приятная ответственность. Для меня это фантастический вызов, я буду очень усердно работать, чтобы показать себя как можно лучше и сохранить престиж этого номера, – цитирует Кавани пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, 33-летний уругваец подписал контракт с «Юнайтед» на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Последним клубом Кавани был «ПСЖ», за который он выступал с июля 2013 года после перехода из «Наполи». Уругваец забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижан.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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