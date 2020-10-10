Эдинсон Кавани: Я буду усердно работать, чтобы сохранить престиж футболки с седьмым номером в «МЮ»

Ранее под этим номером выступали такие легенды клуба, как Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Джордж Бест и Брайан Робсон.

– Когда у тебя появляется возможность надеть футболку с седьмым номером в «МЮ», это действительно приятная ответственность. Для меня это фантастический вызов, я буду очень усердно работать, чтобы показать себя как можно лучше и сохранить престиж этого номера, – цитирует Кавани пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, 33-летний уругваец подписал контракт с «Юнайтед» на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Последним клубом Кавани был «ПСЖ», за который он выступал с июля 2013 года после перехода из «Наполи». Уругваец забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижан.