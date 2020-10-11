Сербия на своем поле уступила Венгрии

Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счетом 1:0 в пользу венгерской сборной, в составе которой голом отметился Норберт Кеньвеш (20-я минута).

После этой игры сборная Венгрии набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 3 Лиги В, Сербия с одним очком занимает четвертое место.

В следующем туре Венгрия сыграет в гостях против сборной России, а Сербия в гостях сыграет с Турцией.

Лига наций

Групповой этап

3-й тур

Сербия – Венгрия – 0:1 (0:1)