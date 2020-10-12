«Интер» планирует подписать Агуэро летом 2021 года

Согласно информации Calcio Mercato, миланский клуб хочет договориться с 32-летним аргентинцем о переходе следующим летом на правах свободного агента. Напомним, что соглашение игрока с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с июля 2011 года. За клуб он отыграл 370 матчей, забил 254 гола и отдал 73 ассиста. Вместе с командой форвард завоевал 13 трофеев, в том числе четырежды становился чемпионом Англии.

За сборную Аргентины нападающий провел 97 встреч (41 забитый мяч).